Tayland’da düşen uçağın enkazı görüntülendi

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü. Dün düşen ve 1 pilotun hayatını kaybettiği uçağın enkazı görüntülendi.

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot yaralandı. Kazanın ardından uçağın enkazı görüntülendi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pongsak Semachai, dün düşen savaş uçağının içerisinde 2 pilotun bulunduğunu ve eğitim uçuşu esnasında düştüğünü belirtti. Aero L-39 tipi savaş uçağında bulunan iki pilottan birinin fırlatma koltuğu ile kurtulup kazayı yaralı atlattığı belirtildi. Uçağın motorunda arıza bulunduğu belirtilirken kazanın nedeni araştırılıyor.

