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Tayland’da düşen uçağın enkazı görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü.

Tayland’da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü. Dün düşen ve 1 pilotun hayatını kaybettiği uçağın enkazı görüntülendi.
Tayland’ın Chiang Mai şehrinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağının düşmesi sonucu 1 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot yaralandı. Kazanın ardından uçağın enkazı görüntülendi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Pongsak Semachai, dün düşen savaş uçağının içerisinde 2 pilotun bulunduğunu ve eğitim uçuşu esnasında düştüğünü belirtti. Aero L-39 tipi savaş uçağında bulunan iki pilottan birinin fırlatma koltuğu ile kurtulup kazayı yaralı atlattığı belirtildi. Uçağın motorunda arıza bulunduğu belirtilirken kazanın nedeni araştırılıyor.

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