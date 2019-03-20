HABER

Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten "anayasada değişiklik" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten "anayasada değişiklik" vurgusu

BANGKOK (AA) - Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenecek ilk parlamento seçimlerinde aday olan eski Başbakan Abhisit Vejjajiva, yeniden seçilmesi halinde mevcut anayasanın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Abhisit, Associated Presse (AP) verdiği röportajda, 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde başbakan olması halinde, 2014'te yönetime el koyan askeri hükümet tarafından uygulanan demokratik olmayan anayasa maddelerini iptal etmek için çaba sarf edeceği taahhüdünde bulundu.

Demokrat Parti lideri Abhisit Vejjajiva, askeri darbenin ardından ilk kez yapılacak parlamento seçimlerinin, siyaset üzerindeki askeri müdahaleyi durdurmak ve teknolojik aksaklıklar, yaşlanan toplum ve eşitsizlik gibi sorunlara etkili şekilde yanıt vermek için Tayland halkına bir şans verdiğini ifade etti.

Pazar günkü seçimlerin "tüm ülke için önemli" olduğunu dile getiren Abhisit, "Bu, ülkeyi diktatörlükler ve yolsuzluğa bulaşmış hükümetler döngüsünden çıkarmak için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut anayasada ele alınması gereken çok şey olduğunu, ancak bunların dikkatlice seçilmesi gerektiğini söyleyen Abhisit Vejjajiva, toptan bir değişim çağrısının riskli olabileceği yorumunu yaptı.

Ne tür meselelerde, özellikle de anayasanın demokratik olmayan yönlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirlemek ve bu konuda net olmak gerektiğini düşündüğüne işaret eden Abhisit, değişikliklerin gerekli olduğunun kabul edilmesi konusunda senatörlere baskı yapmak için kamuoyu desteğinin ve bir fikir birliğinin gerektiğini kaydetti.

Tayland'da 2010 yılında eski Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı "Kırmızı Gömlekliler" 2 ay boyunca başkent Bangkok'ta gösteriler düzenlemişti. Abhisit'in seçimle gelmeyen hükümetinin değiştirilmesi için seçime gidilmesi çağrısı yapan göstericilere, 19 Mayıs 2010'da ordunun düzenlediği operasyonda çoğu gösterici 93 kişi yaşamını yitirmişti.

O yıl hükümet karşıtı göstericilere yönelik askeri müdahaleyle bağlantılı olarak eski Başbakan Abhisit Vejjajiva ve yardımcısı Sutep Tagsuban hakkında "cinayet ve cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla açılan dava 2014'ün Ağustos ayında düşmüştü.

Ceza mahkemesi, o dönemde iktidarda olan Abhisit ve Sutep'in, ordudan göstericilere karşı harekete geçmesini istediğini ve askerlerin gerçek mermi kullanmasına izin verdiğini kabul ederken, bu davayla ilgili olarak hüküm verme yetkisine sahip olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 7 Mart'ta ülkede bu ay yapılacak genel seçimlerde Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlık koltuğu için öneren Thai Raksa Chart Partisinin kapatılmasına hükmetmişti.

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
Kilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldıKilis'te 800 çocuğa bisiklet dağıtıldı
‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ yarışması tamamlandı‘Hayal Et Birlikte Gerçekleştirelim’ yarışması tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abhisit Vejjajiva TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akit TV'den açıklama: Kılıçdaroğlu'na idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk görüntüler geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.