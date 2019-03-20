BANGKOK (AA) - Tayland'da, ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenecek ilk parlamento seçimlerinde aday olan eski Başbakan Abhisit Vejjajiva, yeniden seçilmesi halinde mevcut anayasanın bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesi konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Abhisit, Associated Presse (AP) verdiği röportajda, 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde başbakan olması halinde, 2014'te yönetime el koyan askeri hükümet tarafından uygulanan demokratik olmayan anayasa maddelerini iptal etmek için çaba sarf edeceği taahhüdünde bulundu.

Demokrat Parti lideri Abhisit Vejjajiva, askeri darbenin ardından ilk kez yapılacak parlamento seçimlerinin, siyaset üzerindeki askeri müdahaleyi durdurmak ve teknolojik aksaklıklar, yaşlanan toplum ve eşitsizlik gibi sorunlara etkili şekilde yanıt vermek için Tayland halkına bir şans verdiğini ifade etti.

Pazar günkü seçimlerin "tüm ülke için önemli" olduğunu dile getiren Abhisit, "Bu, ülkeyi diktatörlükler ve yolsuzluğa bulaşmış hükümetler döngüsünden çıkarmak için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.