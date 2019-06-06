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Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

BANGKOK (AA) - Tayland'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Taksin Şinavatra hakkında, görevdeyken uyguladığı bir devlet piyango programı nedeniyle gıyabında 2 yıl hapis kararı verdi.

Yüksek Mahkemenin Siyasi Görev Sahipleri İçin Ceza Dairesi, Şinavatra'yı, görevi suistimal ve hukuka veya resmi düzenlemelere aykırı olduğuna hükmedilen bir politikayı uygulama suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin, Taksin Şinavatra'nın, görevden ayrıldıktan sonra kaldırılan, yeni piyango uygulamasına başlarken standart idari uygulamayı gözardı ettiğini belirlediği kaydedildi.

Yasadışı piyangonun popüler olduğu Tayland'da, Şinavatra'nın 2003 yılında başlattığı piyango programının, şans oyunlarına giden paranın bir kısmını devlet kasasına yönlendirmek için başlattığı bir girişim olduğu ifade ediliyordu.

Eski başbakan, Tayland'da bir bankaya, daha sonra kendisi ve ailesi tarafından yönetilen bir uydu iletişim şirketine ödeme yapmak için kullanılmak üzere ikinci bir ülkeye düşük faizli kredi verilmesi talimatı verdiği suçlamasıyla nisan ayında 3 yıl hapis cezası almıştı.

- Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmıştı

Askeri darbe ile 2006 yılında görevden uzaklaştırılan Taksin Şinavatra, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan suçlu bulunmuş, iki yıllık hapis cezasından kaçmak için 2008'de ülkeyi terk ederek sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

Tayland'da 2001 yılından darbeyle iktidardan uzaklaştırıldığı 2006'nın eylül ayına kadar Başbakanlık görevini yürüten Taksin Şinavatra, Chosun Ilbo gazetesinde 20 Mayıs 2015'te yayımlanan söyleşisinde, kız kardeşi Yinglak Şinavatra'nın devrilmesiyle sonuçlanan 22 Mayıs 2014'teki askeri darbenin emrini Kral yönetimindeki özel meclisin verdiğini iddia etmişti.

Şinavatra, ordunun bu emri yerine getirirken kendisine muhalif eski milletvekili Sutep Tagsuban ile iş birliği yaptığını savunmuştu.

Taksin Şinavatra'nın pasaportunun, 27 Mayıs 2015'te Güney Kore gazetesiyle yaptığı bu röportaj nedeniyle iptal edildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Taksin Şinavatra TAYLAND

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