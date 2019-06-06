Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

BANGKOK (AA) - Tayland'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Taksin Şinavatra hakkında, görevdeyken uyguladığı bir devlet piyango programı nedeniyle gıyabında 2 yıl hapis kararı verdi.

Yüksek Mahkemenin Siyasi Görev Sahipleri İçin Ceza Dairesi, Şinavatra'yı, görevi suistimal ve hukuka veya resmi düzenlemelere aykırı olduğuna hükmedilen bir politikayı uygulama suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin, Taksin Şinavatra'nın, görevden ayrıldıktan sonra kaldırılan, yeni piyango uygulamasına başlarken standart idari uygulamayı gözardı ettiğini belirlediği kaydedildi.

Yasadışı piyangonun popüler olduğu Tayland'da, Şinavatra'nın 2003 yılında başlattığı piyango programının, şans oyunlarına giden paranın bir kısmını devlet kasasına yönlendirmek için başlattığı bir girişim olduğu ifade ediliyordu.

Eski başbakan, Tayland'da bir bankaya, daha sonra kendisi ve ailesi tarafından yönetilen bir uydu iletişim şirketine ödeme yapmak için kullanılmak üzere ikinci bir ülkeye düşük faizli kredi verilmesi talimatı verdiği suçlamasıyla nisan ayında 3 yıl hapis cezası almıştı.