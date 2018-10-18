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Tayland'da eski Budist rahibe verilen hapis cezası 130 yıla çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Tayland'da eski Budist rahibe verilen hapis cezası 130 yıla çıktı

Tayland'da dolandırıcılıktan 114 yıl hapis cezası verilen eski Budist rahibe, cinsel istismardan dolayı da 16 yıl ceza verildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bangkok'ta mahkeme, eski Budist rahip Wiraphon Sukphon'un, çocuk yaştaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eski rahip daha önce de dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 114 yıl hapis cezası almıştı. Böylelikte rahip Wiraphon'un toplam hapis cezası 130 yıla çıktı.

Yetkililer, 38 yaşındaki Wiraphon'un özel güçleri olduğunu iddia ederek insanları kandırdığını ve bu kişilerden bağış adı altında yüklü miktarda para aldığını belirtmişti.

Wiraphon 2013'te Youtube'da yer alan bir videoda elinde yüklü miktarda parayla özel uçakta seyahat ederken görülmüş, videonun yayılmasının ardından üyesi olduğu Budist tapınağından kovulmuştu. Daha sonra ABD'ye kaçan Wiraphon, Temmuz 2017'de Tayland'a iade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Budist rahib TAYLAND Wiraphon Sukphon

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