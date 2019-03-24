Tayland'da genel seçim

Toplamda 81 partinin ve 68 başbakan adayının katıldığı seçimlerde, üç ana siyasi cephe yarışacak.

Barışçıl bir ulus tesis edilmesi konusunda liderlere destek olunması gerektiğini ifade eden Kral Vajiralongkorn, hükümet yetkililerine, askerlere ve kamu personeline ulusal güvenliğe sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, seçimin hemen öncesinde bir bildiri yayımlayarak, liderlerin rolünün, "kötü insanların" güç kazanmasına ve kaos çıkarmasına son vermek olduğunu belirtti.

Oyunu başkent Bangkok'ta kullanan Başbakan Prayut Çan-oça, "Herkesin bugün hakkı olan oy kullanmaya gitmek konusunda birbirine yardımcı olmasını umuyorum." dedi.

İkinci büyük siyasi cephe, cunta yanlısı hareketlere muhalifliğiyle bilinen ve en son askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan Taksin Şinavatra ve ailesinin partisi Pheu Thai ile bu partiyi destekleyen liberal ve demokrat partilerden oluşuyor.

Üçüncü siyasi cephede ise bu iki rakip taraftan hangisinin yanında yer alacağını ilan etmeyen partiler bulunuyor. Bu partilerden en güçlüsü ise Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti.

Bağımsız hareket eden bir diğer parti ise 40 yaşındaki iş adamı Thanathorn Juangroongruangkit'in kurduğu İleri Gelecek partisi. Genç kesimin sempatisini kazanan bu partiye de seçimlerin belirleyici unsurlarından biri gözüyle bakılıyor.

- Yeni anayasa ve seçim sisteminde adaletsizlik iddiaları

Tayland'da 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasanın seçim sisteminde meydana getirdiği değişiklikler, 24 Mart seçimlerinin adaletsiz geçeceğine yönelik iddiaları beraberinde getiriyor.

Yeni anayasadaki değişikliklerden önce ülkedeki seçim sistemine göre başbakanın seçilebilmesi için, seçilmiş 500 milletvekilinin olduğu parlamentoda yapılan oylamada salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu.