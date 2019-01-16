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Tayland'da genelkurmay başkanından seçim yanlısı göstericilere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Tayland'da genelkurmay başkanından seçim yanlısı göstericilere tepki

Güney Asya ülkesi Tayland'da, 2014'teki askeri darbeden sonra şubat ayında yapılması planlanan ilk parlamento seçiminin yeniden ertelenmesi konusu gündeme gelirken, ülkenin genelkurmay başkanı, seçim isteyen göstericileri "Çizgiyi aşmayın." diyerek uyardı.

Tayland Genelkurmay Başkanı Apirat Kongsompong, seçim tarihinin beşinci kez erteleyebileceğine yönelik söylentiler üzerine, son bir haftada üç kez yapılan seçim yanlısı gösterilere tepki gösterdi.

Apirat, göstericilere, "Eylemlerinize sınır koymalısınız ve bu sınırı geçmemelisiniz." uyarısı yaptı.

Tek kaygısının, ticaret ve turizmin protestolardan etkilenmesi olduğunu vurgulayan Apirat, "Çizgiyi aşmayın. Siyasi gruplar işlerini yapabilir. Güvenlik güçleri de işlerini yapacaklar. Sistem böyle işler." ifadesini kullandı.

Tayland'da, pazar günü, hükümetin seçimleri ertelememesi talebiyle sokaklara çıkan yüzlerce kişi gösteri düzenlemişti.

Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, geçen ay, komisyonun genel seçim tarihini 24 Şubat 2019 olarak belirlediğini bildirmişti.

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırmıştı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilmedi.

Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle ertelemişti.

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seçim TAYLAND

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