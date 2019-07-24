Tayland'da Gerginlik Artıyor

Bir şüphelinin gözaltında işkence sonrası komaya girmesi üzerine bir kontrol noktasına yapılan bombalı saldırıda iki asker ve sivil koruma görevlisi hayatını kaybetti. Olay Tayland’ın Pattani bölgesinde yaşandı. Bölge yaşayanların çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bir yer.
Cumartesi günü evinde gözaltına alınan 32 yaşındaki Abdullah Isamusa, birgün sonra bilinci kaybolmuş ve beyin hasarı oluşmuş şekilde hastaneye sevk edilmişti. Isamusa halen hastanede tedavi görüyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan güvenlik yetkilisi Pramote Prom-in saldırıyla gözaltına alma olayı arasından bağlantı olduğu iddialarını reddetti. Pramote, “Ayrılıkçı gruplara yönelik baskılarımızı arttırıyoruz. Onların daha fazla insani kendilerine katmalarını önlemek amacıyla köylere ulaşmalarını engelliyoruz. Onlar da bu barbarca yöntemleri kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
Bu saldırı Malay bölgesinde Ocak ayından bu yana yaşanan en kanlı saldırı oldu. Şu ana kadar bombalı ve silahlı saldırıyı üstlenen olmadı.
Tayland’da müslümanların yaşadığı bölgede Isamusa’nın işkence gördüğü iddiaları üzerine tansiyon yükseldi. Bir çok sivil toplum örgütü söz konusu sorgulamayı kınarken sosyal medyada ciddi tepkiler oluştu.
MARA Patani adlı sivil toplum örgütleri şemsiye grubu yönetici Ebu Hafız El Hekim yaptığı açıklamada “Sorgulamalardaki insan hakları ihlallerini ve insanlık dışı uygulamaları kınıyoruz” dedi.
Güvenlik yetkilisi Pramote’sa iddiaları reddetti ve olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.
Çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Tayland’ta Yala, Pattani ve Narathiwat’ta müslümanların da bulunduğu inanç kaynaklı çatışmalarda 2004 yılından bu yana 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Yala, Pattani ve Narathiwat bağımsız Mayal Sultanlığı’nın bir bölümünü oluşturuyor ve müslümanların yaşadığı bir bölge. Sözkonusu bölge 1909 yılında Tayland tarafından ilhak edildi. Bölgede yaşayanlarla yeniden bağımsızlık talebinde bulunuyorlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum