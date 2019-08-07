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Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Tayland'da hastanelerde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandı

BANGKOK (AA) - Tayland'da, devlet hastanelerinde tedavi amaçlı kenevir yağı kullanımına başlandığı bildirildi.

Bakanlığın, Devlet İlaç Kurumunun ürettiği 4 bin 500 şişeden fazla kenevir yağı alım töreninde konuşan Sağlık Bakanı Anutin Çanvirakul, devlet hastanelerinde kenevir yağının tıbbi amaçlı kullanımına başladıklarını söyledi.

İlk etapta 12 hastaneye dağıtım yapacaklarını belirten Çanvirakul, 6 ay içerisinde yaklaşık 1 milyon şişe kenevir yağı alımı yapmayı planladıklarını vurguladı.

Ülkede geçen yıl alınan kararla lisanslı Hint kenevirinin tıbbi alanda kullanımına izin verilmişti.

Mart ayında Sağlık Bakanlığına getirilen Çanvirakul, daha önce Hint kenevirinin tıbbi kullanım için yasal hale getirilmesi talebinde bulunan bir siyasi partinin liderliğini yapıyordu.

Devlet İlaç Kurumu, ürünlerindeki kimyasal içeriğin güvenli seviyede olduğunu açıkladı.

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kenevir yağı TAYLAND

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