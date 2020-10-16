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Tayland’da hükumet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başbakanın istifasının ve monarşi reformunun talep edildiği hükumet karşıtı gösteriler toplanma yasağına rağmen devam ediyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başbakanın istifasının ve monarşi reformunun talep edildiği hükumet karşıtı gösteriler toplanma yasağına rağmen devam ediyor. Başkent polisi, 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu kentte protestoculara tazyikli suyla müdahale etti.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ilan edilen acil durum kararıyla 5’ten fazla kişinin bir araya gelme yasağına rağmen hükumet ve monarşi karşıtı gösteriler devam ediyor. Monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle Ratchaprasong bölgesine yaklaşık 1.6 kilometre uzaklıkta yeniden bir araya gelirken tansiyon yükseldi. Göstericiler "Kahrolsun diktatörlük" şeklinde slogan atarken protesto liderlerinden Panupong Jadnok yaptığı konuşmada, "Prayuth’un insanları düşman olarak gördüğü açıktır ve o biziz" dedi. Protestocular şu ana kadar tutuklanan 40’tan fazla kişi için "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıdı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Pin ise, "Geleceğim için savaşmalıyım" diye konuştu.
Bölgeye kalkanlarıyla gelen Bangkok polisi, protestoculara tazyikli su ile müdahale ederek civardaki yolları ve metro istasyonlarını kapattı. Polis Sözcüsü Yingyot Thepchamnong gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasa dışı eylemlere karşı uyarılar yayınladık. Bundan sonra kanunun uygulanması konusunda yoğun önlemler alınacak" dedi.
Başbakan Prayuth protestolar sırasında acil olarak gerçekleştirdiği kabine toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstifa etmiyorum" diyerek acil durum önlemlerinin 30 güne kadar yürürlükte olacağını duyurdu. Protestocuları kanunları ihlal etmemeleri konusunda uyaran Prayuth, "Bekleyin ve görün. Yanlış yaparsanız kanunu kullanırız" dedi.
Hükumet karşıtı protestocular, başbakanın istifası, yeni anayasa ve monarşi reformunun yanı sıra Kral Maha Vajiralongkorn’ın anayasal yetkilerinin kısıtlanmasını, on milyarlarca dolar değerindeki saray hazinesini devretmesini istiyor. Göstericiler 2014 askeri darbesiyle iktidara gelen Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın geçtiğimiz yıl ordunun hakimiyetini sürdürmesini sağlamak için seçimleri manipüle etmekle suçluyor.

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