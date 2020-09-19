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Tayland’da hükümet ve monarşi karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

Tayland’da binlerce kişi hükümet ve monarşi karşıtı protesto düzenledi.Tayland’da Temmuz ayından bu yana devam eden protestolarda halk hükümetin değişmesini, yeni bir Anayasa oluşturulması ve monarşiye yönelik eleştirilere karşı uygulanan “Lese Majeste” yasasının kaldırılmasını talep ediyor.

Tayland’da binlerce kişi hükümet ve monarşi karşıtı protesto düzenledi.
Tayland’da Temmuz ayından bu yana devam eden protestolarda halk hükümetin değişmesini, yeni bir Anayasa oluşturulması ve monarşiye yönelik eleştirilere karşı uygulanan “Lese Majeste” yasasının kaldırılmasını talep ediyor. Başkent Bangkok’ta bulunan Büyük Saray yakınlarındaki Sanam Luang’da bir araya gelen yaklaşık 20 bin kişi hükümet ve monarşi karşıtı protesto düzenledi. Göstericiler, eski darbe lideri ve Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın başında bulunduğu hükümeti eleştirirken, ülkede reform çağrısında bulundu. Başkentteki protesto Chan-ocha’nın 2014 darbesi ile başa gelmesinden bu yana en büyük gösterilerden biri oldu. Göstericiler, "Kahrolsun feodalizm, yaşasın halk" sloganı attılar. Öğrenci Lideri “Mike” lakaplı Panupong Jadnok gösteriler sırasında yaptığı konuşmada, "Umarım iktidardaki insanlar halkın önemini görürler. Monarşiyi ortadan kaldırmak için değil, doğru yere koymak için savaşıyoruz" dedi.
Tehdit korkusu ile adını sadece Waan olarak veren 20 yaşındaki bir öğrenci yaptığı açıklamada, “Monarşide reform yapma zamanı geldi. Uzun zamandır halının altına süpürülen bir problem. Bu burada bitmeli" ifadelerini kullandı.
Göstericiler yarın ise Hükümet Konağı’na yürümeyi planlıyor. Polis, bugün yapılan gösterilere en az 18 bin kişinin katıldığını ve protestoları daha büyük bir hal almasına yeteceğini ifade etti. Hükümet Sözcüsü Anucha Burapachaisri yaptığı açıklamada, "İnsanlar protesto edebilir ancak bunu barışçıl ve yasalar çerçevesinde yapmalılar" ifadelerini kullandı. Başbakan Prayuth ise yaptığı açıklamada, hükümetin protestolara izin vereceğini ancak monarşi reformu taleplerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Halk, düzenledikleri gösteriler ile Kral Maha Vajiralongkorn’un monarşisini eleştirerek ülkede uzun süredir devam eden bir tabuyu da yıkmış oldu. 2016 yılında tahtı babasından devralan Vajiralongkorn zamanının çoğunu Avrupa’da geçiriyor. Kraliyet Sarayı, şu ana kadar protestolar hakkında açıklama yapmadı.
Öte yandan Sanam Luang’da en son böyle bir kalabalık ülkede geniş saygı gören merhum Kral Bhumibol Adulyadej için yas tutulduğu günlerde toplanmıştı.

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