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Tayland'da iktidar partisi PPRP seçimi önde götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi 7,5 oy ve mecliste 129 sandalye sayısıyla birinci sırada - Muhalefet partisi Pheu Thai ise 7,3 oy ve 117 sandalyeyle yarışı ikinci sırada götürüyor

BANGKOK (AA) - Tayland'da 2014'teki askeri darbenin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) yarışı önde götürüyor.

Açılan sandıkları ilan eden Tayland Seçim Komisyonu'nun sosyal medya hesabında yayınlanan son verilere göre, General Prayut'un partisi PPRP toplam 7,5 milyon oy alarak parlamentoda 129 sandalye elde etti.

Muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai hareketi ise 7,3 milyon oy alarak mecliste 117 sandalye kazandı.

Seçimlerin gözde partilerinden olup özellikle genç seçmenlerin oyunu alan İleri Gelecek de resmi olmayan sonuçlara göre 5,2 milyon oy ve 77 milletvekiline sahip görünüyor.

Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti ise seçimlerde beklenmedik bir düşüş yaşayarak 3,2 milyon oy ve mecliste 49 sandalye elde etti.

Gayrı resmi sonuçların ardından partinin lideri ve eski başbakanlardan Abhisit Vejjajiva istifasını açıkladı.

- General Prayut tek başına hükümet kurabilecek

Resmi olmayan sonuçlarda büyük bir değişiklik görülmemesi halinde, 129 milletvekilini garantileyen General Prayut'un liderliğindeki PPRP'nin tek başına hükümet kurması muhtemel gözüküyor.

Zira 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasadaki seçim sistemine göre, üyelerini cunta hükümetinin atadığı 250 kişilik senato, bundan önce sadece parlamentodaki 500 milletvekilinin gerçekleştirdiği başbakanlık oylamasına katılabiliyor.

Parlamento ve senatonun başbakan oylamasını beraber yapması durumunda başbakan adayı 376 oy alırsa seçilmiş sayılıyor.

Cunta rejimi tarafından atanan senatörlerin tamamının General Prayut'u destekleyeceği düşünülüyor. Bu durumda Prayut'un partisinin parlamentoda sadece 126 milletvekili bulundurması yetiyor.

Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçların yarın yerel saatle 10.00'da yayınlanacağını açıkladı.

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Abhisit Vejjajiva Cunta genel seçim Palang Pracharath PPRP TAYLAND

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