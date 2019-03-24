Tayland'da iktidar partisi PPRP seçimi önde götürüyor

BANGKOK (AA) - Tayland'da 2014'teki askeri darbenin ardından düzenlenen ilk parlamento seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisi (PPRP) yarışı önde götürüyor.

Açılan sandıkları ilan eden Tayland Seçim Komisyonu'nun sosyal medya hesabında yayınlanan son verilere göre, General Prayut'un partisi PPRP toplam 7,5 milyon oy alarak parlamentoda 129 sandalye elde etti.

Muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai hareketi ise 7,3 milyon oy alarak mecliste 117 sandalye kazandı.

Seçimlerin gözde partilerinden olup özellikle genç seçmenlerin oyunu alan İleri Gelecek de resmi olmayan sonuçlara göre 5,2 milyon oy ve 77 milletvekiline sahip görünüyor.

Tayland'ın en eski siyasi oluşumu Demokrat Parti ise seçimlerde beklenmedik bir düşüş yaşayarak 3,2 milyon oy ve mecliste 49 sandalye elde etti.

Gayrı resmi sonuçların ardından partinin lideri ve eski başbakanlardan Abhisit Vejjajiva istifasını açıkladı.