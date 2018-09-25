Tayland'da İngiliz iş adamı ve eşi ölü bulundu

Tayland'da, geçen hafta kayboldukları bildirilen İngiliz iş adamı ve Taylandlı eşi ölü bulundu.

BBC'nin haberine göre, her ikisi de 64 yaşındaki İngiliz milyoner Alan Hogg ve eşi Nod Suddaen'in cesetleri, Phrae bölgesinde kendilerine ait arazide gömülü bulundu.

Polis, Edinburgh doğumlu Hogg'un ateş edilerek, eşinin ise çekiçle vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Tayland'a birkaç yıl önce yerleşen ve Phrae'de lüks bir villa yaptıran Hogg'un arazisinden çıkan aracın izini süren polis, aralarında Suddaen'in erkek kardeşinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, zanlıların daha sonra cinayeti itiraf ettiğini bildirdi.

Suddaen'in erkek kardeşinin, diğer üçünü cinayeti işlemek üzere kiraladığı sanılıyor.

Polis, cinayetin, uzun süredir devam eden aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Tayland'daki İngiliz Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

