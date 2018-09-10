Tayland'da internetten nesli tükenmekte olan hayvan ticaretinde artış

BANGKOK (AA) - Tayland'da, nesli tükenmekte olan hayvanların Facebook grupları üzerinden alım satımının arttığı belirlendi.

Yaban Hayatı Ticaretini İzleme Ağı (TRAFFIC) raporunda, 2016'dan bu yana yapılan araştırmaların Tayland'daki Facebook gruplarında nesli tehdit altında olan ve egzotik hayvanların satışında artış olduğunu ortaya koydu.

Raporda, 2016'da bir aydan kısa sürede Tayland'daki 12 Facebook grubunda bin 521 hayvanın internet üzerinden satışa sunulduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

Takip altına alınan söz konusu grupların, 2016'da 106 bin 111 olan toplam üye sayısının neredeyse ikiye katlanarak 2018'de 203 bin 445'e yükseldiği kaydedildi.

Temmuz ayında en az 9 grubun hala aktif olduğuna işaret edilen TRAFFIC raporunda, internette satışa sunulan 200 farklı türden 95'inin çoğunlukla sürüngenlerden oluştuğu ve kendi ülkelerine özgü türler olmadığı için Tayland yasaları tarafından korunmadığına dikkat çekildi.

Raporda, "Taylandlı yetkililer, Facebook ile yakın bir çalışma içine girmeli ve bu sorunun üstesinden gelmek için ortak stratejiler geliştirmeli." ifadesine yer verildi.

Facebook tarafından gönderilen bir e-postada da "Tayland'da internet üzerinden yapılan yasa dışı vahşi hayvan ticaretinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için TRAFFIC ve güvenlik yetkilileriyle çalışmaya kararlı olduğu" belirtildi.

