Tayland’da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

Tayland’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonet şerit değiştirmeye çalışırken hızını alamayıp devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 9’u üniversite öğrencisi 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Tayland’ın kuzeydoğusunda tatilden dönen insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp ağaca çarpmış, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

