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Tayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Tayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu olurken, hükümet artan tepkiler üzerine acil toplantı düzenledi.Çin’de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsünden kaynaklı vaka sayısı Tayland’da 8’e yükseldi.

Tayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu oldu

Tayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu olurken, hükümet artan tepkiler üzerine acil toplantı düzenledi.
Çin’de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsünden kaynaklı vaka sayısı Tayland’da 8’e yükseldi. Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, halktan gelen tepkiler üzerine hükümetin salgını göz önünde bulundurduğunu belirterek Ulaştırma ve Turizm Bakanlıklarıyla acil toplantı düzenledi. Sağlık Bakanı Charnvirakul yaptığı açıklamada, "Durumu kontrol edebiliriz ve krizle başa çıkabileceğimizden eminiz" ifadelerini kullandı. Charnvirakul, 5 kişinin iyileşerek hastaneden taburcu olduğunu, enfekte olan 3 kişinin de tedavisine başlandığını belirtti. Charnvirakul, "Enfekte hastaları tespit etmek iyi bir işaret. Çünkü bu, sistemimizin verimli olduğunu gösteriyor" dedi. "Halk sağlığının tehlikede olduğu bir noktaya ulaşılırsa daha fazla harekete geçeceğiz" diyen Sağlık Bakanı Charnvirakul, hükümetin sağlıktan önce turizmin gelirine öncelik vermemesi gerektiğini de dile getirdi.
Tayland’daki 8 vakadan 7’sinin salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinden gelen turistler olduğu, diğer kişinin ise Wuhan’ı ziyaret eden bir Tayland vatandaşı olduğu belirtildi. Ayrıca ülkede kişiden kişiye bulaşma vakasının olmadığı da kaydedildi.
Turizm ve Spor Bakanı Phiphat Ratchakitprakarn ise 2003’teki SARS salgını ile ilgili verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Çin’den azalacak seyahatin 50 milyar Baht (1.52 milyar Dolar) turizm geliri kaybıyla sonuçlanacağını söyledi. Çin, Tayland’ın en büyük turist kaynağı ve geçtiğimiz yıl ülkeyi yaklaşık 11 milyon kişi ziyaret etmişti.
Ulaştırma Bakanlığı, tren ve metrolar da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerinin arttırıldığını bildirdi. Suvarnabhumi, Chiang Mai, Phuket, Don Muang ve Krabi Havaalanı’nda Çin’in Guangzhou kentinden gelen yolcuları tarama işlemi gerçekleştirildiği, ülkenin turistik yerlerindeki büyük alışveriş merkezlerinde çeşitli hijyen önlemleri alındığı belirtildi.

Halk sosyal medyadan tepki gösterdi
Ülkede vaka sayısının 8’e yükselmesi sonrası duruma tepki gösteren vatandaşlar, Twitter üzerinden 400 binden fazla tweet attı. Virüs yönetimi ve diğer sağlık sorunları hakkında şikayette bulunan sosyal medya kullanıcıları hükümeti eleştirdi.

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