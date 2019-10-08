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Tayland'da Kraliyet ailesini eleştiren aktiviste gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Tayland'da Kraliyet ailesini eleştiren aktiviste gözaltı

BANGKOK (AA) - Tayland'da bir aktivist, Facebook hesabından Kraliyet ailesiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Tayland polisi, diğer ülkelerde kraliyet ailelerinin nasıl devrildiğiyle ilgili yorum yaparak Tayland Kraliyet ailesini eleştiren paylaşımda bulunan aktivisti, "ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle gözaltına aldı.

Aktivist Karn Pongpraphapan, sosyal medya hesabından, Kraliyet ailesini koruyan motorize ekiplerin trafikte sebep olduğu yoğunluktan şikayet ederek, Tayland Kraliyet ailesini eleştiren gönderi paylaştı.

Ülkede, Kraliyet ailesine ait araçların trafikte sıkışıklığa yol açması nedeniyle insanların huzursuz olduğu biliniyor. Bu sebeple yaşanılan son hadise, sosyal medyada tepkilere de neden oldu.

Öte yandan Tayland'da Kraliyet ailesi üyelerini eleştirmek hoş karşılanmazken, hakaret içerikli paylaşımda bulunanlar 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook TAYLAND Tayland'da Kraliyet ailesi

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