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Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

04.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Hayvan hakları örgütleri, maymunların en iyi Hindistan cevizini seçmek için kullanıldığını ve günde yaklaşık bin adet Hindistan cevizini "toplama aracı" olarak kullanıldıklarını söylüyor.

Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

Bazı süpermarketler, Hindistan cevizlerinin maymunlar tarafından toplandığı ortaya çıktıktan sonra Hindistan cevizi yağlarını ve sularını raflardan kaldırdı.

Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu (Peta), maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu.

Hayvan hakları grubu, Tayland'daki örgülü makakların "Hindistan cevizi makinesi" gibi eğitildiğini söylüyor.

Bu açıklamadan sonra İngiltere'nin en yaygın süpermarketlerinden Waitrose, Ocado, Co-op ve Boots, bu şekilde maymunlara toplatılan Hindistan cevizlerinden yapılan ürünleri satmayacağını açıkladı.

Bir başka süpermarket Morrisons ise, bu ürünleri şimdiden raflarından kaldırdığını duyurdu.

Waitrose, "Hayvanların sağlığını koruma politikamız gereği, maymun işçiliğinden elde edilmiş olduğunu bildiğimiz hiçbir ürünü satmamaya kararlıyız" açıklaması yaptı.

Co-op da "Etik bir perakendeci olarak, maymun iş gücünün bizim ürünlerimizin içeriği için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da cuma günü paylaştığı bir tweette, ülke genelindeki tüm süpermarketlere bu ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Sainsbury's de BBC'ye yaptığı açıklamada "Ürün çeşitliliğimizi şu an yeniden gözden geçiriyoruz ve ürün sağlayıcılarımızla birlikte bu karışık meseleyi soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Asda da "Ürün sağlayıcılığımızdan üst düzey üretim standartlarını her zaman korumalarını bekliyoruz. Hayvanların istismar edilmesini hiçbir şekilde hoş görmeyeceğiz." dedi.

Symonds'ın özellikle çağrı yaptığı Tesco da BBC'ye yaptığı açıklamada "Bizim kendi üretimimiz olan Hindistan cevizi sütü ve yağının yapımında maymunlar kullanılmamaktadır. Peta'nın açıkladığı hiçbir markayı kullanmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Günde 1000 H**indistan cevizi**

Peta, Tayland'da 8 çiftlikte maymunların tüm dünyaya ihraç edilmek üzere Hindistan cevizi toplamak üzere çalıştırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre erkek maymunlar günde 1.000 Hindistan cevizi toplarken, insanlar günde 80 Hindistan cevizi toplayabiliyor.

Peta, "maymun okulları" adı verilen merkezlerde maymunların meyve toplamanın yanı sıra, turistleri eğlendirmek için bisiklet sürme ve basketbol oynama eğitimi de aldıklarını keşfetti:

"Bu merkezlerde, çoğu daha bebekken illegal olarak vahşi doğadan koparılan maymunlar, aşırı baskı altında olduklarını gösteren davranışlar sergiliyor."

zincirlenmiş maymun

"Maymunlar eski lastiklere bağlanarak kafeslere koyuluyor. Bu kafesler hayvanların doğru dürüst hareket edebilecekleri kadar büyük değil.

"Bir maymun, bir kamyonet kasasındaki küçük bir kafeste, kaçmak için parmaklıkları şiddetle sallarken görüldü. Bir ipe bağlanmış bir maymunun da hayvan terbiyecisinin elinden kaçmaya çalışırken çığlıklar attığı görüldü."

Peta'nın direktörü Elisa Allen, terbiyecisini ısırmaya çalışan maymunların köpek dişlerinin söküldüğünü de söylüyor:

"Bu meraklı ve son derece zeki hayvanlar psikolojik dürtülerden, arkadaşlıktan, özgürlükten ve hayatlarını yaşanmaya değer kılacak her şeyden mahrum bırakılıyorlar. Tek sebebi Hindistan cevizi toplayıcısı olarak kullanılmak istemeleri.

"Peta, iyi insanları maymun iş gücünün kullanılmasına asla destek olmamaya çağırıyor."

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