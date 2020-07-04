Tayland'da maymunların meyve toplayıcısı olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da cuma günü paylaştığı bir tweette, ülke genelindeki tüm süpermarketlere bu ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Co-op da "Etik bir perakendeci olarak, maymun iş gücünün bizim ürünlerimizin içeriği için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Waitrose, "Hayvanların sağlığını koruma politikamız gereği, maymun işçiliğinden elde edilmiş olduğunu bildiğimiz hiçbir ürünü satmamaya kararlıyız" açıklaması yaptı.

Bir başka süpermarket Morrisons ise, bu ürünleri şimdiden raflarından kaldırdığını duyurdu.

Bu açıklamadan sonra İngiltere'nin en yaygın süpermarketlerinden Waitrose, Ocado, Co-op ve Boots, bu şekilde maymunlara toplatılan Hindistan cevizlerinden yapılan ürünleri satmayacağını açıkladı.

Hayvanlara Etik Davranma Topluluğu (Peta), maymunların vahşi doğadan alınarak günde bin hindistan cevizi toplamak üzere eğitildiğini duyurdu.

Bazı süpermarketler, Hindistan cevizlerinin maymunlar tarafından toplandığı ortaya çıktıktan sonra Hindistan cevizi yağlarını ve sularını raflardan kaldırdı.

Sainsbury's de BBC'ye yaptığı açıklamada "Ürün çeşitliliğimizi şu an yeniden gözden geçiriyoruz ve ürün sağlayıcılarımızla birlikte bu karışık meseleyi soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Asda da "Ürün sağlayıcılığımızdan üst düzey üretim standartlarını her zaman korumalarını bekliyoruz. Hayvanların istismar edilmesini hiçbir şekilde hoş görmeyeceğiz." dedi.

Symonds'ın özellikle çağrı yaptığı Tesco da BBC'ye yaptığı açıklamada "Bizim kendi üretimimiz olan Hindistan cevizi sütü ve yağının yapımında maymunlar kullanılmamaktadır. Peta'nın açıkladığı hiçbir markayı kullanmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Günde 1000 H**indistan cevizi**

Peta, Tayland'da 8 çiftlikte maymunların tüm dünyaya ihraç edilmek üzere Hindistan cevizi toplamak üzere çalıştırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre erkek maymunlar günde 1.000 Hindistan cevizi toplarken, insanlar günde 80 Hindistan cevizi toplayabiliyor.

Peta, "maymun okulları" adı verilen merkezlerde maymunların meyve toplamanın yanı sıra, turistleri eğlendirmek için bisiklet sürme ve basketbol oynama eğitimi de aldıklarını keşfetti: