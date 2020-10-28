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Tayland’da Molave tayfunu öncesi sel felaketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Tayland’da karaya ulaşması beklenen Molave tayfunu öncesi bir çok bölgede sel felaketi meydana geldi.Tayland Meteoroloji Dairesi’ne göre Molave tayfununun bugün Tayland’da karaya ulaşması bekleniyor.

Tayland’da karaya ulaşması beklenen Molave tayfunu öncesi bir çok bölgede sel felaketi meydana geldi.
Tayland Meteoroloji Dairesi’ne göre Molave tayfununun bugün Tayland’da karaya ulaşması bekleniyor. Meteoroloji departmanı, sel riskine karşı halka yüksek yerlerde kalmaları çağrısında bulundu.
Tayfuna hazırlanan Tayland’da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Tayland’da devam eden yağışların tayfun nedeniyle şiddetini arttırması bekleniyor. Bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri halkı güvenli bölgelere taşıyor.
Afet Önleme ve Azaltma Departmanı’na göre Tayland’da devam eden yağış sezonunda bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 63 bin 672 ev selden etkilendi.
Vietnam’da 571 bin 700 kişi tahliye edildi
Molave tayfununun etkili olması beklenen Vietnam’ın Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh ve Phu Yen eyaletlerinde toplam 571 bin 700 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yerel yetkililer öğrencilere izin verdi. Tayfun nedeniyle kıyı bölgelerde hızı saatte 183 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların etkili olması, sel ve toprak kaymaları bekleniyor.

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