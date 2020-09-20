Tayland’da monarşi karşıtı protestolar bugün de devam etti

Tayland’da monarşi karşıtları protestolarına bugün de devam etti.

Tayland’da Temmuz ayından bu yana devam eden hükümet ve monarşi karşıtı protestolar bugün de devam etti. Başkent Bangkok’ta bulunan Büyük Saray yakınlarındaki Sanam Luang’da bir araya gelen binlerce kişi Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’a meydan okudu. Göstericiler, hükümetin değişmesi, yeni bir Anayasa oluşturulması ve monarşiye yönelik eleştirilere karşı uygulanan “Lese Majeste” yasasının kaldırılması taleplerini yineledi.

Göstericiler, kralın sarayının yakınlarına üzerinde Tayca, “Bu yerde insanlar iradelerini ifade ettiler. Bu memleket halka aittir ve bizi aldattığı için hükümdarın malı değildir" yazılı olan bir plaket yerleştirdiler. Plağın üstünde ayrıca demokrasi yanlısı protestocular tarafından benimsenen üç parmak selamı veren bir el de bulunuyor. Eylemciler, plaketi yerleştirirken "Kahrolsun feodalizm, yaşasın halk" sloganı attı. Daha sonra Hükümet Konağı’na yürümek için harekete geçen göstericiler, polis tarafından engellendi. Protesto Lideri Penguen lakaplı Parit Chiwarak, bunun üzerine krala iletilmesi için polise taleplerinin ayrıntılı şekilde yer aldığı bir mektup verdi. Chiwarak polisin mektubu kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İki gündeki en büyük zaferimiz, bizim gibi sıradan insanların kraliyet mensuplarına bir mektup gönderebileceğini göstermektir" ifadelerini kullanırken, protestoculara haftaya yapılacak olan gösterilere katılmaları konusunda çağrı yaptı.

Metropolitan Polis Bürosu Başkanı Phakphong Phongphetra yaptığı açıklamada, mektuba ne yapılacağı konusunda henüz karar verilmediğini ve polis merkezine verileceğini aktardı. Bangkok Polis Şefi Yardımcısı Piya Tawichai yaptığı açıklamada ise, yerleştirilen plağın yasadışı olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini ve plağın kaldırılacağını ifade etti.

