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  4. Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

22.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, arama kurtarma personeli kalp masajı uygulayarak hayata döndürmeyi başardı.

Ülkenin Chanthaburi bölgesinde sürüsüyle birlikte karşıdan karşıya geçtiği sırada yavru file motosiklet çarptığı haberini alıp olay yerine giden Srivate’nin yavruyu hayata döndürdüğü anlar izlenme rekoru kırdı.

Hayat kurtarma içgüdüsüyle harekete geçtiğini kaydeden Srivate, internette izlediği bir videoyu hatırlayarak, filin kalbinin nerede olabileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

Srivate’in 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığı yavru fil ayağa kalktı. Görevliler tarafından muayeneden geçirilen filin sağlığı durumunun iyi olduğu ve doğaya salındığı açıklandı.

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