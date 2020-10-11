HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tayland’da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

Tayland’da otobüsle tren çarpıştı: 20 ölü 29 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Tayland’da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.Tayland’ın başkenti Bangkok’un 50 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı.

Tayland’da bir otobüs ile trenin çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’un 50 kilometre doğusunda tapınak ziyaretine giden yolcuların bulunduğu bir otobüs ile tren çarpıştı. Chachoengsao eyaletinin Valisi Maitree Tritilanond, kazada en az 20 kişinin öldüğünü ve 29 kişinin yaralandığı belirtti.
Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis otobüste en az 60 yolcunun bulunduğu bilgisini paylaşarak ölü sayısının artabileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Türkiye'den Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyorTürkiye'den Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış uyarısı!
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor
Türkiye'den Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, Isparta'yı tercih etti
Dünyaca ünlü DJ, yeni klibi için Türkiye'de orayı seçti
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü! Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı
Pendik'te yürekleri ısıtan görüntü!
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.