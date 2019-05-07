Tayland'da parlamento seçimleri

BANGKOK (AA) - Tayland'da Seçim Komisyonu, 24 Mart genel seçimlerini, parlamentonun yüzde 70'inin belirlendiği kısmi sonuçlara göre sürgündeki eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi'nin kazandığını açıkladı.

Komisyon, Pheu Thai'nin 500 sandalyeli meclisteki doğrudan seçim çevrelerindeki oy oranlarıyla belirlenen 350 sandalyeden 136'sını kazanarak birinci parti olduğunu, yönetimdeki askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath partisinin ise 97 sandalye kazanarak ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Geriye kalan 116 sandalyenin ise Yeni Parti, Demokrat Parti ve Bhumjaithai Partisi arasında paylaşıldığı belirtildi.

Bu tabloda her iki büyük parti de hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamazken, tarafların diğer partilerle koalisyon arayışına girmesi bekleniyor.

Komisyon böylece doğrudan seçim çevrelerinden seçilen 350 sandalyeden 349'unun sonucunu kesinleştirmiş oldu. Pheu Thai Partisi'nden seçimi kazanan bir aday, kampanya döneminde Budist tapınağına bağış yaparak seçim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle seçimlerden men edildiği için onun sandalyesi boş kaldı.

Komisyon daha önce kısmi sonuçları eksik vererek iktidardaki askeri cunta lehine maniple ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

500 sandalyeli Temsilciler Meclisindeki kalan 150 sandalye, "parti sandalyeleri" adı altında karmaşık bir formüle göre partilerin merkez adayları arasında dağıtılacak. Resmi seçim sonuçları 9 Mayıs'ta açıklanacak.

