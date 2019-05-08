Tayland'da parlamento seçimleri

BANGKOK (AA) - Tayland Seçim Komisyonu, 24 Mart genel seçiminde 500 sandalyeli mecliste 149 sandalyenin dağılımını açıkladı.

"Bangkok Post" gazetesinin haberine göre, Komisyon, 500 sandalyeli meclisteki, doğrudan seçim bölgelerinde alınan oy oranlarıyla belirlenen 350 sandalyenin dışındaki 150 sandalyeden 149'unun dağılımını açıkladı. Son 1 sandalye ise Chiang Mai şehrindeki 8. seçim bölgesinde seçimin tekrar edilmesinin ardından 26 Mayıs'ta belirlenecek.

Her bir partinin ülke genelinde aldığı toplam geçerli oya bağlı "karmaşık bir formüle göre" hesaplanan "parti sandalyeleri", 26 parti arasında bölüştürüldü.

Buna göre, 26 partinin 14'ü birer sandalye sahibi olurken, diğerlerine de çeşitli sayıda milletvekili verildi.

Bu partiler arasından en fazla sandalyeyi alan İleri Gelecek partisi, başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in de aralarında olduğu 50 sandalyenin sahibi oldu.

Demokrat Parti 19, mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath partisi 18 ve Bhumjaithai partisi 12 sandalye kazanırken, muhalefetteki Pheu Thai partisi ise genel oy oranı meclisteki vekil oranının altında olduğundan "parti sandalyesi" alamadı.