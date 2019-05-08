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Tayland'da parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 20:46 | Son Güncelleme

Tayland Seçim Komisyonu, 500 sandalyeli meclisteki 150 sandalyeden 149'unun 26 parti arasındaki dağılımını açıkladı

BANGKOK (AA) - Tayland Seçim Komisyonu, 24 Mart genel seçiminde 500 sandalyeli mecliste 149 sandalyenin dağılımını açıkladı.

"Bangkok Post" gazetesinin haberine göre, Komisyon, 500 sandalyeli meclisteki, doğrudan seçim bölgelerinde alınan oy oranlarıyla belirlenen 350 sandalyenin dışındaki 150 sandalyeden 149'unun dağılımını açıkladı. Son 1 sandalye ise Chiang Mai şehrindeki 8. seçim bölgesinde seçimin tekrar edilmesinin ardından 26 Mayıs'ta belirlenecek.

Her bir partinin ülke genelinde aldığı toplam geçerli oya bağlı "karmaşık bir formüle göre" hesaplanan "parti sandalyeleri", 26 parti arasında bölüştürüldü.

Buna göre, 26 partinin 14'ü birer sandalye sahibi olurken, diğerlerine de çeşitli sayıda milletvekili verildi.

Bu partiler arasından en fazla sandalyeyi alan İleri Gelecek partisi, başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in de aralarında olduğu 50 sandalyenin sahibi oldu.

Demokrat Parti 19, mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'nın liderliğindeki Palang Pracharath partisi 18 ve Bhumjaithai partisi 12 sandalye kazanırken, muhalefetteki Pheu Thai partisi ise genel oy oranı meclisteki vekil oranının altında olduğundan "parti sandalyesi" alamadı.

Komisyonun, söz konusu 150 sandalyenin dağılımının tam olarak neye göre ayarlandığını açıklamaması ise eleştirilere neden oldu.

Tayland'da Seçim Komisyonu dün 24 Mart genel seçimlerini, parlamentonun yüzde 70'inin belirlendiği kısmi sonuçlara göre sürgündeki eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi'nin kazandığını açıklamıştı.

Komisyon, Pheu Thai'nin 500 sandalyeli meclisteki doğrudan seçim çevrelerindeki oy oranlarıyla belirlenen 350 sandalyeden 136'sını kazanarak birinci parti olduğunu, yönetimdeki askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath partisinin ise 97 sandalye kazanarak ikinci sırada yer aldığını bildirmişti.

Geriye kalan 116 sandalyenin ise Yeni Parti, Demokrat Parti ve Bhumjaithai Partisi arasında paylaşıldığı belirtilmişti.

Pheu Thai Partisi'nden seçimi kazanan bir aday, kampanya döneminde Budist tapınağına bağış yaparak seçim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle seçimlerden men edildiği için onun sandalyesi boş kaldı.

500 sandalyeli Temsilciler Meclisinde kalan 150 sandalye, "parti sandalyeleri" adı altında karmaşık bir formüle göre partilerin merkez adayları arasında dağıtılıyor.

Komisyon daha önce kısmi sonuçları eksik vererek iktidardaki askeri cunta lehine maniple ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim TAYLAND

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