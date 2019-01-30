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Tayland’da pasaportuna el konan Suudi kadın ülkesine dönmek istemiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ailesinden kaçıp Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da pasaportuna el konan Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun, ülkesine dönmek istemiyor.Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da pasaportuna el konuldu.

Ailesinden kaçıp Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da pasaportuna el konan Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun, ülkesine dönmek istemiyor.
Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçarak Avustralya’ya gitmek isterken Tayland’da pasaportuna el konuldu. Bangkok Havalimanı’nda mahsur kalan el-Kunun, Tayland’dan sınır dışı edildiği takdirde ülkesine gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu dile getirdi.
El-Kunun, kötü muameleden kaçmaya çalıştığına dikkat çekerek, "Saçımı kestiğim için 6 ay boyunca bir odaya kapatıldım ve eğer sınır dışı edilirsem hapsedileceğim" ifadelerini kullandı.
El Kunun’un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediği belirtilirken, polis yetkilisi General Surachate Hakparn, “Suudi Arabistanlı genç kız şu anda havaalanında bir otelde ve bugün Suudi Arabistan’a geri gönderilecek” dedi.
Hakparn, "Evlenmemek için ailesinden kaçtı. Suudi Arabistan’a geri dönmesi durumunda işkenceye maruz kalacağından endişeli" dedi.

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