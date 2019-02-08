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Tayland'da prensesin başbakanlığa aday gösterilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiğine dair açıklama yaptı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Prenses Ubol Ratana'nın başbakanlığa aday gösterilmesinin ardından kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiğine dair açıklama yaptı.

BBC'nin haberine göre, saraydan yapılan ve gece tüm televizyon kanallarında okunan açıklamada, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği ve Prenses Ratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu belirtildi.

Açıklamada, bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği vurgulandı.

Uzmanlar, Kral Vajiralongkorn'un bu müdahalesinin, seçim komisyonunun Ratana'nın adaylığını geçersiz kılmasına neden olabileceği görüşünü paylaşıyor.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday göstermişti.

Monarşiyle yönetilen ülkede kraliyet ailesi, ordu iktidarının üzerindeki yegane güç olarak görülüyor. Ülke tarihinde ilk kez bir kraliyet ailesi mensubu başbakanlığa aday gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kraliyet ailesi Prenses Ubol Ratana TAYLAND

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