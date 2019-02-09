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Tayland'da Prenses'in başbakanlık adaylığına Kral vetosu

09.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

Tayland'da yaklaşan seçimlerde başbakanlık için yarışması planlanan Prenses Ubolratana Mahidol'un adaylığı Kral'ın eleştirisi üzerine partisi tarafından iptal edildi.

Tayland'da Prenses'in başbakanlık adaylığına Kral vetosu

Tayland'da 24 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi başbakanlık için adaylığını açıklayan Prenses Ubolratana Mahidol'un partisi, Kral'ın uyarısı üzerine bu kararından vazgeçti.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, kardeşinin adaylığının gelenek ve anayasayı ihlal etmesinden dolayı "uygunsuz" bulduğunu açıklaması sonrası Prenses'i aday gösteren Raksa Chart Partisi geri adım attı.

Parti, Kral'ın Cuma günkü açıklamasına hızlı bir şekilde yanıt vererek Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı kampanya etkinliğini iptal etti. Partiden yapılan açıklamada "Kral'ın emrine itaat" edileceği ifade edildi.

Cumartesi günü Instagram üzerinden bir açıklama yapan 67 yaşındaki Prenses ise kendisine gösterilen "sevgi ve incelik" dolayısıyla destekçilerine teşekkür etti ve "#ILoveYou (Sizi seviyorum)" diye ekledi.

Ubolratana Mahidol, kardeşi Kral'ın sözlerine doğrudan değinmezken, "Tayland'ı bir kez daha ileri adım atan, hayranlık duyulan ve uluslararası camiada sevilen bir ülke olarak görmek istiyorum" ifadesini kullandı. Prenses ayrıca Taylandlıların iyi koşullarda, hak sahibi olarak ve mutlu bir şekilde yaşamasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Kraliyet yanlısı birçok Taylandlı, partinin attığı geri adımı sosyal medyada "Yaşasın Kral" sözleriyle desteklediklerini dile getirdi.

Demokrasi yanlıları endişeli

Kral'ın müdahalesi, Tayland'da iktidarı elinde bulunduran askeri cuntanın bu karardan faydalanacağı gerekçesiyle demokrasi yanlıları tarafından eleştirildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan analistler Prenses'in aday gösterilmesinin, 2014 yılındaki askeri darbeyle devrilen ve eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın siyasi çizgisini taşıyan bir gelenekten gelen Raksa Chart Partisi'ne cuntacılar karşısında güç kaybettireceğini savundu.

Partinin Kraliyet Ailesi'nden birini aday göstermeye çalışmasının geri tepeceğini belirten analistler, son yaşananlarla birlikte ordunun avantajlı konuma geldiğini kaydetti.

1972 yılında bir ABD vatandaşı ile evlenen Prenses Ubolratana 1998'de boşanmış ve takip eden senelerde tekrar Tayland'a yerleşmişti. Evliliğiyle birlikte unvanlarından feragat eden Ubolratana'nın adaylığına karşı çıkan Kraliyet açıklamasında, unvanından vazgeçmiş olmasına karşın kendisinin hâlen bir Kraliyet Ailesi üyesi olduğu hatırlatıldı.

Ülkede 2014'teki darbe sonrası yapılacak ilk seçimler öncesi partilerin adaylarıyla ilgili son karar Seçim Komisyonu tarafından Pazartesi günü açıklanacak.

Eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın siyasi çizgisini devam ettiren partiler, siyasetçinin sürgünde olmasına karşın 24 Mart seçimlerini ülkede demokrasiye dönüş ve ordunun siyasetten uzaklaştırılması için en iyi fırsat olarak görüyor.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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