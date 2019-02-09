Tayland'da Prenses'in başbakanlık adaylığına Kral vetosu

Tayland'da 24 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi başbakanlık için adaylığını açıklayan Prenses Ubolratana Mahidol'un partisi, Kral'ın uyarısı üzerine bu kararından vazgeçti.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un, kardeşinin adaylığının gelenek ve anayasayı ihlal etmesinden dolayı "uygunsuz" bulduğunu açıklaması sonrası Prenses'i aday gösteren Raksa Chart Partisi geri adım attı.

Parti, Kral'ın Cuma günkü açıklamasına hızlı bir şekilde yanıt vererek Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı kampanya etkinliğini iptal etti. Partiden yapılan açıklamada "Kral'ın emrine itaat" edileceği ifade edildi.

Cumartesi günü Instagram üzerinden bir açıklama yapan 67 yaşındaki Prenses ise kendisine gösterilen "sevgi ve incelik" dolayısıyla destekçilerine teşekkür etti ve "#ILoveYou (Sizi seviyorum)" diye ekledi.

Ubolratana Mahidol, kardeşi Kral'ın sözlerine doğrudan değinmezken, "Tayland'ı bir kez daha ileri adım atan, hayranlık duyulan ve uluslararası camiada sevilen bir ülke olarak görmek istiyorum" ifadesini kullandı. Prenses ayrıca Taylandlıların iyi koşullarda, hak sahibi olarak ve mutlu bir şekilde yaşamasını dilediğini de sözlerine ekledi.