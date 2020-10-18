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Tayland’da protestocular Bangkok sokaklarını ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Tayland’da hükümet ve monarşi karşıtı binlerce protestocu başkent Bangkok sokaklarını ele geçirdi.Tayland’daki hükümet ve monarşi karşıtı protestolar devam ediyor.

Tayland’da hükümet ve monarşi karşıtı binlerce protestocu başkent Bangkok sokaklarını ele geçirdi.

Tayland’daki hükümet ve monarşi karşıtı protestolar devam ediyor. Başkent Bangkok’ta ilan edilen acil durum kararına rağmen binlerce kişi başkent sokaklarını adeta ele geçirdi. Göstericiler, başkentteki önemli kavşaklarda bir araya gelirken, Bangkok’un en önemli ulaşım merkezlerinden ikisi olan Zafer Anıtı ve Asok’u ele geçirdi. Protestocular, “Diktatörlükten vazgeç” ve “Monarşide reform” sloganları atarken, eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın istifasını, monarşi de reform ve yeni Anayasa taleplerini yineledi. Güvenlik güçlerinin, metro ağını kapatmasına, tazyikli su ile müdahalesine ve önlerce kişiyi gözaltına almasına rağmen protestolar 3 aydan fazla süredir devam ediyor. Protestocular, gösteriler sırasında gözaltına alınan arkadaşlarının resimlerini havaya kaldırarak, "Dostlarımızı kurtarın" sloganı attı. Polis, bugün yapılan protestolara ise henüz müdahale etmedi.

Hükümet Sözcü Anucha Burapachaisri bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Chan-ocha’nın devam eden protestolardan endişe duyduğunu ifade ederek, “Hükümet birlikte bir çıkış yolu bulmak için konuşmak istiyor" ifadelerini kullandı. Sözcü, hükümetin kiminle konuşmak istediğini ise belirtmedi. Sözcü Burapachaisri, Başbakan Chan-ocha’nın dış güçlerin ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarını kışkırtmasından korktuğunu açıkladı. Kraliyet tarafı ise protestolar hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor.

Taylandlı İnsan Hakları Avukatları tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim’den bu yana en az 80 protestocunun gözaltına alındığını, 27’sinin halen gözaltında tutulduğunu ifade etti. Polis ise gözaltındaki kişi sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bugün Tayland genelinde en az 19 kentte gösteriler düzenlendi. Tayvan, Danimarka, İsveç, Fransa, ABD ve Kanada’da Tayland’a destek protestoları yapıldı.

Hong Konglu aktivist Joshua Wong ise bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Taylandlılara destek vererek, “Taylandlıların demokrasi konusundaki kararlılıkları caydırılamaz" dedi.

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