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Tayland’da protestocular toplanma yasağına meydan okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başbakanın istifasının ve monarşi reformunun talep edildiği hükümet karşıtı gösteriler yasağa rağmen bugün de devam etti.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başbakanın istifasının ve monarşi reformunun talep edildiği hükümet karşıtı gösteriler yasağa rağmen bugün de devam etti. 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu kentte binlerce kişi sokaklara döküldü.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ilan edilen acil durum kararıyla 5’ten fazla kişinin bir araya gelme yasağına rağmen monarşi ve ordu kontrolündeki siyasi rejim karşıtı göstericiler eski cunta lideri Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın istifası, monarşi reformu ve yeni anayasa talebiyle yeniden sokaklara döküldü. Ratchaprasong bölgesinde toplanan protestocular, gösterilerde tutuklanan protesto liderleri Parit Chiwarak, Arnon Nampa ve Panusaya Sithijirawattanakul’un serbest bırakılmasını istedi. Protestocular, darbeye karşı direnişin sembolü olarak "Açlık Oyunları" filminde halkın kullandığı 3 parmak işaretini kullandı. Gösterilerin önde gelen isimlerinden aktivist Panupong Jadnok konuşma yaparken, çevik kuvvet polisi protestocuların etrafını sardı. Çıkan olaylarda bazı protestocular tutuklandı.
Dün alevlenen protestoların ardından Bangkok yönetimi, protestoları bastırmak amacıyla acil durum ilan etmişti. Bugün yürürlüğü giren yasak, protestocuların Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın ofisinin bulunduğu hükümet binasının dışında kamp kurma girişiminin ardından geldi. "Barış ve düzenin korunması" kapsamında acil önlemlere ihtiyaç duyulduğu belirtilirken yasağa aldırış etmeyen protestoculara polis müdahale etmiş, acil durum kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20’den fazla kişi tutuklanmıştı.
Hükümet karşıtı protestocular, başbakanın istifası, yeni anayasa ve monarşi reformunun yanı sıra Kral Maha Vajiralongkorn’ın anayasal yetkilerinin kısıtlanmasını, on milyarlarca dolar değerindeki saray hazinesini devretmesini istiyor. Göstericiler 2014 askeri darbesiyle iktidara gelen Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın geçtiğimiz yıl ordunun hakimiyetini sürdürmesini sağlamak için seçimleri manipüle etmekle suçluyor.

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