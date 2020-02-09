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Tayland'da saldırı: 26 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 09.02.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tayland’da dün bir askerin üç farklı noktada düzenlediği silahlı saldırıda en az 26 kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Tayland'da saldırı: 26 ölü

Saldırgan keskin nişancılarca öldürüldü.Tayland'da dün düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 27 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Asker olan 32 yaşındaki sadırganın ilk hedefi Nakhon Ratchasima şehrindeki askeri üs oldu. Başbakan Prayut Chan-o-ça yaptığı açıklamada, askerin üste komutanını ve iki kişiyi öldürdüğünü belirtti. Başbakana göre saldırgan daha sonra yanına silah ve mühimmat alarak askeri araçla buradan kaçtı ve kent merkezine gitti. Burada önce bir tapınağın önünde, sonra da bir alışveriş merkezinde rastgele etrafına ateş açtı.

Saldırgan öldürüldü

Tayland medyası saldırganın daha sonra alışveriş merkezinde saklandığını ve 16 sivili rehin aldığını duyurdu. Alışveriş merkezinin çevresi güvenlik güçlerince çembere alındı. Özel askeri birlikler güvenlik kameraları sayesinde saldırganı gözetledi. 17 saatlik bekleyişten sonra ise saldırgan özel keşkin nişancılar tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırının nedeni ne?

Tayland Başbakanı saldırganın "kişisel sorunlar" yüzünden saldırı düzenlediğini açıkladı. Başbakan saldırganın kışlada öldürdüğü komutanının kayınvalidesi ile tartışma yaşadığını kaydetti.

32 yaşındaki saldırgan sosyal medya hesabında saldırıya dair fotoğraf ve videolar paylaşmış, elinde silahla poz vermişti. Saldırganın görüntüleri paylaştığı facebook hesabı bu nedenle kapatıldı.

dpa, epd / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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