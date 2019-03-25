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Tayland’da seçimleri cuntanın desteklediği parti kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Tayland’da ordunun 2014’te yönetime el koymasının ardından ilk kez yapılan seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre askeri cuntanın desteklediği Palang Pracharath Partisi kazandı.Darbeden 5 yıl sonra genel seçime giden Tayland’da oyların yüzde 92’si sayıldı.

Tayland’da ordunun 2014’te yönetime el koymasının ardından ilk kez yapılan seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre askeri cuntanın desteklediği Palang Pracharath Partisi kazandı.
Darbeden 5 yıl sonra genel seçime giden Tayland’da oyların yüzde 92’si sayıldı. Tayland Seçim Komisyonu Başkanı Itthiporn Boonprakong, 51 milyon seçmenin yüzde 66’sının seçime katıldığını kaydetti. Tayland Seçim Komisyonu (TEC), askeri cunta tarafından desteklenen Palang Pracharath Partisinin (Halk Devletinin Gücü), resmi olmayan sonuçlara göre, 7,5 milyon oy alarak seçimi önce kapattığını duyurdu. Cunt karşıtı ve anketlerin gözdesi Pheu Thai Partisi (Taylandlılar İçin) 7 milyon oy alarak ikinci sırada kaldı. Üçüncü sıraya 5,2 milyon oy ile Gelecek İleri Partisi otururken, Bhumjaithai Partisi (Onurlu Taylandlılar) 3,2 milyon oy ile dördüncü oldu.
Ülkenin en eski partisi olan Demokrat Parti ise 3,1 milyon oy alarak yapılan son seçimlerde kazandığı ana ana muhalefet pozisyonundan çekildi. Seçim Komisyonu Başkanı Boonprakong, resmi olmayan nihai sonuçların pazartesi günü yayınlanacağı duyuruldu.
Taylandlı seçmenler, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ne temsilci seçmek için oy kullandı. Yeni meclis, tamamı askeri cunta tarafından atanmış senato ile birlikte yeni hükümeti seçecek. Yorumcular, cuntanın seçim sistemini cuntayı destekleyen partilere avantaj sağlayacak şekilde düzenledikleri ileri sürüyor.

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