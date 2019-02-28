HABER

Tayland'da tartışmalı Siber Güvenlik Yasası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Yasa tasarısı Parlamentoda kabul edildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da, yetkililere "kişilerin şahsi bilgilerine mahkeme kararı olmaksızın erişim izni veren" Siber Güvenlik Yasası Parlamentoda kabul edildi.

Tayland'da 2014 yılında iktidarı ele geçiren cunta yönetiminin atadığı Ulusal Yasama Meclisi, Siber Güvenlik Yasası'nı 133 "evet" oyuyla kabul etti. Oturumda "hayır" oyu kullanan meclis üyesi ise olmadı.

Resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa çerçevesinde, atanmış bir komite, yüksek düzeyde güvenlik tehdidi görürse, yetkililer mahkeme emri olmadan bilgisayar sistemlerine erişebilecek ve sistemleri kopyalayabilecek.

Akvitistler ise yasanın, kişilerin şahsi bilgilerine ulaşılmasına olanak tanımasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)
28 Şubat mağduru Zöhre Uçar o günleri yeniden hatırlattı28 Şubat mağduru Zöhre Uçar o günleri yeniden hatırlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siber Güvenlik Yasası TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.