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Tayland'da terör saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Yarang bölgesinde silahlı saldırganlar, ilköğretim okulunu koruyan 4 güvenlik görevlisini öldürdü

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da ülkenin güneyindeki Yarang bölgesindeki terör saldırısında ilköğretim okulunun güvenliğinden sorumlu 4 kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, askeri kıyafetler giyen silahlı kişiler, Malezya sınırı yakınındaki Prachan ilindeki Bukoh ilköğretim okuluna düzenledikleri baskında, okuldaki 4 güvenlik görevlisini öldürdü.

İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü General Pramote Prom-in, üniformalı silahlı saldırganların, teftiş için geldiklerini öne sürerek okul yerleşkesine girdiğini ve güvenlik görevlilerini hedef aldığını belirtti.

Saldırganların, öldürdükleri görevlilerin silahlarını alarak motosikletlerle olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Malezya sınırı yakınındaki Songkhla ilinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

Öte yandan 8 Ocak'ta Thepa bölgesinde başka bombalı araç saldırısı olmuş, 26 Aralık'ta Khuan Niang ve Bang Klam illerinde art arda patlamalar meydana gelmişti.

Taylandlı yetkililer, Malezya'nın kuzeyi ile Tayland'ın güneyinde bağımsız devlet kurmayı hedefleyen Ulusal Devrimci Cephe (BRN) örgütünü saldırılardan sorumlu tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND terör saldırısı Yaranng bölgesi

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