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Tayland'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tayland'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü

Tayland'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer Roi Et kentinden başkent Bangkok'a gitmekte olan otobüsün devrilmesi sonucu biri bebek 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yolculardan biri, yağışlı havada sürücünün karşıdan gelen araca çarpmamak için ani frene basması sonucu otobüsün devrildiğini belirtti.

Tayland'da 27 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar olan yeni yıl tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 463 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza OTOBÜS TAYLAND

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