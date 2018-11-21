BANGKOK (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Renkleri: Müzik, Dans ve Moda Gösterisi" etkinliği büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonunda gerçekleştirilen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ve katıldı. Halk etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Yardımcısı Dursun, programda yaptığı konuşmada, geçen ay da Taylandlı sanatçıların Türkiye’de kültürel etkinlikler düzenlediğini hatırlatarak, "Dostane ilişkileri geliştirmek ve kültürel değişimi artırmak amacına yönelik olarak kültür ve sanatın her alanında karşılıklı etkinlikler gerçekleştirerek ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilere katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Dursun, bu ay ve aralık boyunca Bangkok’ta Türk etkinliklerinin süreceğini belirterek, "Tayland'ın dostu Türk halkının sevgi ve selamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.