HABER

Tayland'da "yalan haberlerle mücadele merkezi" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:20 | Son Güncelleme

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Phutthipong Punnakan, merkezin sosyal medya sitelerindeki yalan haberlerle mücadele etmek amacıyla kurulacağını açıkladı

BANGKOK (AA) - Tayland'da sosyal medya sitelerinde yer alan yalan ve manipülasyon amaçlı haberlerle mücadele için merkez kurulacağı bildirildi.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Phutthipong Punnakan, merkezin sosyal medya siteleri aracılığıyla yayılan yalan haberlerle mücadele etmek amacıyla kurulacağını söyledi.

Merkezin ekim ayında açılmasının planlandığını aktaran Punnakan, ekonomik veriler ve doğal afetler gibi manipülasyona ve olguların çarpıtılmasına açık konular için merkezde özel birimler oluşturulacağını belirtti.

Punnakan, proje kapsamında internet kullanıcılarının yalan olduğundan şüphelendiği haberleri bildirebileceği bir dijital bilgi doğrulama sitesi kurulacağını da ifade etti.

Ayrıca merkezde medya okuryazarlığının ülkede eğitim müfredatına dahil edilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Mudanya’da siyah incir hasadı başladıMudanya’da siyah incir hasadı başladı
Evleri başlarına çökecekEvleri başlarına çökecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkez TAYLAND Yalan Haber

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.