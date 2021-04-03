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Tayland’da yanan bina çöktü: 3 ölü

03.04.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yangın çıkan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 3 katlı bir binada yangın çıktı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yangın çıkan 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina kısa süre sonra çöktü. Polis, yaşanan olayda en 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklayarak enkaz altında kalanlar olduğunu duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin gönüllü kurtarma görevlileri olduğunu belirten polis, 3. kişinin bina sakini olduğunu aktardı. Bangkok Valisi Asawin Kwanmuang yaptığı açıklamada, "Enkazda mahsur kalan ve yaşayan insanlar olabileceğine inanıyorum" dedi.
Çöken binanın enkazında kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

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