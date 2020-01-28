Tayland'da yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 14'e çıktı

Tayland'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüse (2019-nVoC) rastlanan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai, ülkeye seyahat eden 5'i Hubey eyaletinden aynı aileden 6 Çin vatandaşında yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.

Sağlık yetkililerince, yaşları 6 ile 60 yaş arasındaki 6 Çinli turistin her birine iki kez yapılan virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığını aktaran Sukhum, böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Söz konusu 6 kişinin, Nonthaburi şehrindeki Bamrasnaradura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde tedavi gördüğünü ifade eden Sukhum, virüsten etkilenen toplam 14 hastadan 5'inin tedavisinin ardından taburcu olduğunu, diğer 9'unun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

- Çin'de "Vuhan virüsü" nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.