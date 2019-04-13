HABER

Tayland'da yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Tayland'da yeni yıl kutlamaları

BANGKOK (AA) - Tayland'da su savaşlarının ön plana çıktığı yeni yıl kutlamaları başladı.

Tayland'da "Songkran" olarak bilinen ve su savaşlarının damga vurduğu yeni yıl kutlamaları 12 Nisan akşamı itibariyle başladı.

Başkent Bangkok'ta turistlerin yoğun olduğu Khosan Caddesi'nin başta gelen mekanlardan olduğu festival, her yaştan insanın katılımıyla coşkuyla kutlanıyor.

Songkran festivalinde önceki yıllarda özellikle trafikte ölümlü kazaların yaşanması nedeniyle bu yıl ülke genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

Trafiğe kapatılan Khosan Caddesi'nde giriş ve çıkışlar polis tarafından denetleniyor.

Songkran kutlamalarının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
6'ncı katta önlem almadan camları sildi6'ncı katta önlem almadan camları sildi
İhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi olduİhlas Kolejinin genç yazarı ilçe birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Songkran TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Dev kamyonun sürücüsünü gören inanamıyor: Yelda ile tanışın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.