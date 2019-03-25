Tayland'daki genel seçim

Seçim Komisyonunun Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawaku, basına yaptığı açıklamada "Saklayacak bir şeyimiz yok." dedi.

Sosyal medyada da yer alan paylaşımlarda seçimlere hile karıştığıyla ilgili bazı ifadeler kullanıldı.

Pheu Thai Partisinin başbakan adayı Sudarat Keyuraphan, seçimlerin düzgün yapılmadığıyla ilgili şüphelerinin bulunduğunu belirterek, bunun da ülkenin güvenilirliğini kötü yönde etkilediğini kaydetti.

Bazı medyası organlarında ise muhalefetin en güçlü partisi olarak bilinen, eski Başbakan Taksin Şinavatra liderliğindeki Pheu Thai Partisinin seçimlerin galibi olduğu öne sürüldü.

Ülke basınında yer alan haberlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan General Prayut Çan-oça liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) seçimi kazandığı ifade edildi.

Tayland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, parlamentodaki koltuk dağılımıyla ilgili ayrıntılı açıklamanın cuma yapılacağı belirtildi.

Seçim Komisyonunun sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, General Prayut'un partisi PPRP'nin toplam 7,5 milyon oy alarak parlamentoda 129 sandalye elde ettiği, Pheu Thai Partisinin ise 7,3 milyon oy alarak 117 sandalye kazandığı bildirilmişti.

- Yeni anayasa ve seçim sisteminde adaletsizlik iddiaları

Tayland'da 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasayla seçim sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Yeni anayasadaki değişikliklerden önce ülkedeki seçim sistemine göre başbakanın, seçilebilmesi için seçilmiş 500 milletvekilinin olduğu parlamentoda yapılan oylamada salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu.

Fakat 2016'da cunta rejiminin düzenlediği ve halkın çoğunluğunun desteklediği referandumun ardından uygulamaya konan yeni anayasa, atanmış 250 üyeden oluşan senatonun da başbakanlık oylamasına katılmasına imkan tanıyor. Buna göre her iki meclisten toplam 750 kişinin katılacağı oylamada başbakan adayı 376 oy alırsa seçilmiş sayılıyor.

Senatörlerin 56'sı, cunta hükümetince belirlenen Tayland Seçim Komisyonu tarafından atanırken, 194 senatör de hükümete bağlı Senatör Seçim Komitesince belirleniyor.

Dolayısıyla senatonun, seçimlerin ardından yapılacak başbakanlık oylamasında cunta yanlısı cephenin en güçlü adayı mevcut Başbakan General Prayut'a çoğunlukla destek vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bütün senatonun Prayut'u desteklemesi durumunda mevcut başbakanın parlamentoda sadece 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

