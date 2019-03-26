Tayland'daki genel seçim

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü düzenlenen ilk parlamento seçiminin kesin sonuçlarının ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirildi.

Tayland Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, "yurt dışında oy kullanılan sandıkların ülkeye getirilmesinde yaşanan gecikme ve seçim verilerini kaydeden bazı bilgisayarlarda görülen arızadan ötürü resmi sonuçların 9 Mayıs'a kadar açıklanamayacağı" kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Zelanda'dan getirilen bin 552 oy pusulasının, yasalara göre ulaşması gereken saatten daha geç ülkeye ulaştığı için geçersiz sayıldığı ve bu durumun oy sayımında gecikmeye yol açtığı ifade edildi.

Bilgisayarlarda yaşanan arızanın ardından 1,9 milyon oyun kendi kendine iptal olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu vaka siber saldırı olarak nitelendirildi.

- Eski Başbakan'dan seçimlerde hile iddiası

Öte yandan, İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulundu.

Seçimlerde çok sayıda kuralsızlık örneği yaşandığına dair raporlar aldığını belirten Şinavatra, "Birçok bölgede seçmen sayısından daha fazla oy pusulası dağıtıldı. Bazı seçim bölgelerinde cunta partisi PPRP kaybederken, bir anda sandıklardan galip çıktı. Bu tür şeyler ülkemizin güvenilirliğine zarar veriyor." ifadesini kullandı.