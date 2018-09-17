Tayland'daki mülteci kampında heyelan

Tayland'ın kuzeyindeki Mae Hong Son kentindeki mülteci kampında meydana gelen heyelanda bir kişi öldü.

Bölgesel Afet Azaltma ve Önleme Ajansı Müdürü Ruangrit Pholdee, heyelan nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

7 kişinin halen kayıp olduğunu ifade eden Pholdee, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgedeki kampta, Myanmar'dan gelen Karen etnikli yaklaşık 9 bin mültecinin yaşadığı bildirildi.

