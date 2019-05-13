Tayland'daki parlamento seçimleri

BANGKOK (AA) - Tayland'da 11 küçük siyasi partinin, 24 Mart genel seçimlerinin ardından yeni hükümeti kurması için mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'ya destek vereceği bildirildi.
Ülkedeki 11 küçük siyasi parti, 24 Mart seçimlerinde hiçbir partinin mecliste tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine koalisyon hükümetini kurması için yönetimdeki askeri cunta yanlısı Palang Pracharath Partisini ve aday gösterdiği cunta yönetiminin lideri General Prayut Çan-oça'yı destekleyeceğini duyurdu.
Söz konusu 11 partinin, seçim komisyonu tarafından her bir partinin ülke genelinde aldığı toplam geçerli oya bağlı "karmaşık bir formüle göre" hesaplanan "parti sandalyeleri" dağılımında birer sandalye sahibi olduğu bildirildi.
Öte yandan, mecliste 80 sandalyesi bulunan İleri Gelecek Partisi ise muhalefetteki Pheu Thai Partisine desteğini açıkladı.
Demokrat Parti ve Bhumjaithai Partisi ise kime destek vereceklerini henüz açıklamadı.
Tayland'da seçim komisyonu, 7 Mayıs'ta, 24 Mart genel seçimlerini, parlamentonun yüzde 70'inin belirlendiği kısmi sonuçlara göre sürgündeki eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisinin kazandığını açıklamıştı.
Komisyon, Pheu Thai'nin 500 sandalyeli meclisteki doğrudan seçim bölgelerindeki oy oranlarıyla belirlenen 350 sandalyeden 136'sını kazanarak birinci parti olduğunu, Palang Pracharath Partisinin ise 97 sandalye kazanarak ikinci sırada yer aldığını bildirmişti.
Geriye kalan 116 sandalyenin ise Yeni Parti, Demokrat Parti ve Bhumjaithai Partisi arasında paylaşıldığı belirtilmişti.
Diğer yandan, komisyon, 8 Mayıs'ta ise 500 sandalyeli meclisteki söz konusu 350 sandalyenin dışındaki 150 "parti sandalyesi"nden 149'unun, 26 parti arasındaki dağılımını açıklamıştı.
Son bir sandalyenin ise Chiang Mai şehrindeki 8. seçim bölgesinde seçimin tekrar edilmesinin ardından 26 Mayıs'ta belirleneceği kaydedilmişti.
Bu partiler arasında İleri Gelecek Partisi 50 sandalye, Demokrat Parti 19, Palang Pracharath Partisi 18 ve Bhumjaithai Partisi 12 sandalye kazanırken muhalefetteki Pheu Thai Partisi ise genel oy oranı meclisteki vekil oranının altında olduğundan "parti sandalyesi" alamamıştı.
Komisyonun, 150 sandalyenin dağılımının tam olarak neye göre ayarlandığını açıklamaması eleştirilere neden olmuştu.
Palang Pracharath Partisinin halihazırda mecliste toplam 115 sandalyesi, Pheu Thai Partisinin ise 136 sandalyesi bulunuyor.
- Yeni anayasa ve seçim sisteminde adaletsizlik iddiaları
Tayland'da 2017'de yürürlüğe giren yeni anayasayla seçim sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştı.
Yeni anayasadaki değişikliklerden önce ülkedeki seçim sistemine göre başbakanın, seçilebilmesi için seçilmiş 500 milletvekilinin olduğu parlamentoda yapılan oylamada salt çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu.
Fakat 2017'de cunta rejiminin düzenlediği ve halkın çoğunluğunun desteklediği referandumun ardından uygulamaya konan yeni anayasa, atanmış 250 üyeden oluşan senatonun da başbakanlık oylamasına katılmasına imkan tanıyor. Buna göre her iki meclisten toplam 750 kişinin katılacağı oylamada başbakan adayı 376 oy alırsa seçilmiş sayılıyor.
Senatörlerin 56'sı, cunta hükümetince belirlenen Tayland Seçim Komisyonu tarafından atanırken 194 senatör de hükümete bağlı Senatör Seçim Komitesince belirleniyor.
Dolayısıyla senatonun, seçimlerin ardından yapılacak başbakanlık oylamasında cunta yanlısı cephenin en güçlü adayı mevcut Başbakan General Prayut'a çoğunlukla destek vereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bütün senatonun Prayut'u desteklemesi durumunda mevcut başbakanın parlamentoda sadece 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.
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