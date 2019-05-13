Tayland'daki parlamento seçimleri

BANGKOK (AA) - Tayland'da 11 küçük siyasi partinin, 24 Mart genel seçimlerinin ardından yeni hükümeti kurması için mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'ya destek vereceği bildirildi.

Ülkedeki 11 küçük siyasi parti, 24 Mart seçimlerinde hiçbir partinin mecliste tek başına salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine koalisyon hükümetini kurması için yönetimdeki askeri cunta yanlısı Palang Pracharath Partisini ve aday gösterdiği cunta yönetiminin lideri General Prayut Çan-oça'yı destekleyeceğini duyurdu.

Söz konusu 11 partinin, seçim komisyonu tarafından her bir partinin ülke genelinde aldığı toplam geçerli oya bağlı "karmaşık bir formüle göre" hesaplanan "parti sandalyeleri" dağılımında birer sandalye sahibi olduğu bildirildi.

Öte yandan, mecliste 80 sandalyesi bulunan İleri Gelecek Partisi ise muhalefetteki Pheu Thai Partisine desteğini açıkladı.

Demokrat Parti ve Bhumjaithai Partisi ise kime destek vereceklerini henüz açıklamadı.

Tayland'da seçim komisyonu, 7 Mayıs'ta, 24 Mart genel seçimlerini, parlamentonun yüzde 70'inin belirlendiği kısmi sonuçlara göre sürgündeki eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisinin kazandığını açıklamıştı.