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  4. Tayland’daki protestolarda 20 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Tayland’daki protestolarda 20 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

14.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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Tayland’da anayasal reform ve Başbakan Prayuth Chan-o-cha’nın istifası talebiyle başlayan gösterilerde protestocular güvenlik güçleri ile çatıştı.

Tayland’da anayasal reform ve Başbakan Prayuth Chan-o-cha’nın istifası talebiyle başlayan gösterilerde protestocular güvenlik güçleri ile çatıştı. Olaylarda 20 polis memuru yaralanırken, 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tayland’da anayasal reform ve Başbakan Prayuth Chan-o-cha’nın istifası talebiyle başlayan gösterilerde, protestocular polisle çatıştı. Dün gece Bangkok’taki Demokrasi Anıtı’nda bir araya gelen yaklaşık bin kişilik grup, "Kral’a ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınan muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sakin başlayan gösteri güvenlik güçlerinin yürüyüş yapmak isteyen protestoculara izin vermemesiyle çatışmaya sahne olurken, öfkeli kalabalığın polise cam şişe ve havai fişeklerle saldırdığı öğrenildi. Güvenlik güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 20 polis memurunun yaralandığı açıklanırken, 7 göstericinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Protestolar bitmiyor
Tayland’da muhalifler 2019 genel seçiminin ardından İleri Gelecek Partisi’nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine protestolara başlamış, askeri vesayet ve monarşi karşıtı grupların katılımıyla protestolar farklı bir boyuta taşınmıştı. Anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını talep eden muhalif gruplar, adil seçim reformu ve monarşik yapının dokunulmazlığının kaldırılması talebini dile getirmişti.

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