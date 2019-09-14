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Tayland’daki sel felaketinde toplam 32 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

Tayland’da Eylül ayının başından bu yana devam eden sel felaketi ve toprak kaymaları sonucu toplamda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.Tayland’da 2 haftadır devam eden sağanak yağış şehirlerin neredeyse yarısında su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Tayland’da Eylül ayının başından bu yana devam eden sel felaketi ve toprak kaymaları sonucu toplamda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Tayland’da 2 haftadır devam eden sağanak yağış şehirlerin neredeyse yarısında su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu. Yaşanan felaketler sonucu toplamda 32 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişinin de evlerini boşaltıp güvenli bölgelere gittiği öğrenildi. Podul fırtınasının bitmeden Güney Çin Denizi üzerinden gelen Kajiki tropik fırtınasının ülkeyi vurması ölü sayısının artmasına neden oldu. Sellerden en fazla etkilenen Ubon Ratchathani eyaletinde insanların yüksek bölgelere çıkmak için zor şartlar altında yürümek zorunda kaldığı ve ineklerle eşyalarını taşımaya çalıştığı kaydedildi.
Seller Laos ve Kamboçya sınırındaki Moon ve Chi nehirlerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu pek çok ev ve iş yerini su basarken bölge valisi Sarit Witoon, sel sularının ancak 3 hafta içerisinde boşaltılabileceğini söyledi. Future Forward’ın yerel direktörü Pongsak Saiwan selin vurduğu tek kaştı evlerin artık kullanılamayacağını belirterek, “Hükümet, sellerin Eylül ayının başında başlamasından bu yana duruma cevap verme konusunda çok yavaş davrandı” ifadelerini kullandı.

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