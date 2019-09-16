HABER

Tayland'daki seller 33 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

Tayland'daki seller 33 can aldı

Tayland'ın kuzeydoğusunda son üç haftadır süren sağanaklar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, 29 Ağustos'tan bu yana etkili olan aşırı yağışlar, kuzeydoğudaki 4 eyalette çok sayıda yerleşim alanını su altında bıraktı.

Sellerde 33 kişi hayatını kaybetti, selin etkili olduğu eyaletlerde toplam 23 bin kişi tahliye edildi.

Sağanaklar ve akabinde oluşan seller, ülke genelinde 400 bine yakın ev ile 3 bin kilometrekarelik yeşil alana zarar verdi.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildiGÜNCELLEME 2 - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Belediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdüBelediye personeli, çevreci ulaşıma dikkat çekmek için pedal çevirip yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü sel TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar tehdit altında

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşetin detayları yıllar sonra ortaya çıktı! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.