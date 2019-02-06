Tayland'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

BANGKOK (AA) - Tayland, ülkesi Bahreyn'de hakkında hapis hükmü olduğu için gözaltına aldığı futbolcu Hakim El-Araibi'nin serbest bırakılması için Avustralya tarafından yapılan çağrıyı kabul etmedi.
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin, Melbourne'de yarı amatör bir futbol kulübünde forma giyen Araibi'nin, ülkede kalıcı ikamet izni olan bir sığınmacı olduğundan hereketle serbest bırakılması için yasal takdir yetkisi kullanılması yönündeki talebine Tayland yönetiminden olumlu yanıt gelmedi.
Tayland hükümeti, Avustralya'da sığınmacı statüsüne sahip Araibi'yi, Bahreyn'in, futbolcunun iadesi talebine ilişkin yargı süreci tamamlanana kadar serbest bırakamayacağını belirtti.
Taylandlı yetkililer, Bahreyn'den, Araibi'nin iadesi yönünde doğrudan talep gelmesiyle olayın Tayland yargısına taşındığını ifade etti.
Başsavcılık ofisi sözcülerinden Trumph Jalichandra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu noktadan itibaren, olay Tayland yargı sistemine taşındı. Hükümetin pozisyonu yargıya müdahale etmeyeceği yönünde. Mahkemenin kararını vermesi biraz zaman alacak. Bu kararın ne olacağını bilmiyoruz. Lütfen mahkemenin ne şekilde karar vereceği hakkında bir varsayımda bulunmayın. Bekleyip görmek zorundayız." dedi
Bahreyn'e gönüllü iade edilmeyi reddeden Araibi'nin serbest bırakılması halinde Avustralya'ya döneceğini ifade eden Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, "Tayland Başsavcılığı, ülkede geçerli Suçluların İadesi Yönetmeliği'nin böylesi durumlarda idarenin takdir yetkisini kullanmasına izin verdiğini doğruladı. Tayland makamlarını söz konusu yetkiyi gözaltındaki Araibi için kullanmaya çağırıyoruz." demişti.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde Pascoe Vale takımında forma giyen Araibi, Bahreyn'de polis karakolunu kundaklamak suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Araibi, bir yıl önce Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.
İnsan hakları örgütleri de ailesi ile Tayland'da tatil yaparken Aralık 2018'de gözaltına alınan futbolcunun serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.
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