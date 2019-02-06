HABER

Tayland'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Tayland'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

BANGKOK (AA) - Tayland, ülkesi Bahreyn'de hakkında hapis hükmü olduğu için gözaltına aldığı futbolcu Hakim El-Araibi'nin serbest bırakılması için Avustralya tarafından yapılan çağrıyı kabul etmedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin, Melbourne'de yarı amatör bir futbol kulübünde forma giyen Araibi'nin, ülkede kalıcı ikamet izni olan bir sığınmacı olduğundan hereketle serbest bırakılması için yasal takdir yetkisi kullanılması yönündeki talebine Tayland yönetiminden olumlu yanıt gelmedi.

Tayland hükümeti, Avustralya'da sığınmacı statüsüne sahip Araibi'yi, Bahreyn'in, futbolcunun iadesi talebine ilişkin yargı süreci tamamlanana kadar serbest bırakamayacağını belirtti.

Taylandlı yetkililer, Bahreyn'den, Araibi'nin iadesi yönünde doğrudan talep gelmesiyle olayın Tayland yargısına taşındığını ifade etti.

Başsavcılık ofisi sözcülerinden Trumph Jalichandra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu noktadan itibaren, olay Tayland yargı sistemine taşındı. Hükümetin pozisyonu yargıya müdahale etmeyeceği yönünde. Mahkemenin kararını vermesi biraz zaman alacak. Bu kararın ne olacağını bilmiyoruz. Lütfen mahkemenin ne şekilde karar vereceği hakkında bir varsayımda bulunmayın. Bekleyip görmek zorundayız." dedi

Bahreyn'e gönüllü iade edilmeyi reddeden Araibi'nin serbest bırakılması halinde Avustralya'ya döneceğini ifade eden Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, "Tayland Başsavcılığı, ülkede geçerli Suçluların İadesi Yönetmeliği'nin böylesi durumlarda idarenin takdir yetkisini kullanmasına izin verdiğini doğruladı. Tayland makamlarını söz konusu yetkiyi gözaltındaki Araibi için kullanmaya çağırıyoruz." demişti.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Pascoe Vale takımında forma giyen Araibi, Bahreyn'de polis karakolunu kundaklamak suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Araibi, bir yıl önce Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

İnsan hakları örgütleri de ailesi ile Tayland'da tatil yaparken Aralık 2018'de gözaltına alınan futbolcunun serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Kokain yüklü geminin her hareketi izlenmişKokain yüklü geminin her hareketi izlenmiş
Yörüklerin tarihi Osmangazi’de konuşulacakYörüklerin tarihi Osmangazi’de konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakim El-Araibi TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Kar yağışı Trakya'dan giriş yaptı)

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.