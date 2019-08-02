Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlamalar: 2 yaralı

BANGKOK (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda sokak temizliği yapan 2 kişi yaralandı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, bu sabah yerel saatle 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde 4 ayrı patlama sesi duyuldu.

Olay yerini inceleyen polis, patlayan bombaların ev yapımı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, olayın faillerinin araştırıldığı ve şehir genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Bangkok'ta 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

