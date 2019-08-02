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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlamalar: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 07:29 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde şehrin 4 ayrı yerinde meydana gelen patlamalarda 2 kişi yaralandı

BANGKOK (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamalarda sokak temizliği yapan 2 kişi yaralandı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, bu sabah yerel saatle 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde 4 ayrı patlama sesi duyuldu.

Olay yerini inceleyen polis, patlayan bombaların ev yapımı olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, olayın faillerinin araştırıldığı ve şehir genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Bangkok'ta 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleniyor.

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Bangkok patlama TAYLAND yaralı

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