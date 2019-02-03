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Tayland'ın güneyinde isyancı gruplar barış görüşmelerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde isyancı gruplardan oluşan Mara Patani koalisyonu sözcüsü Şükri Hari, Tayland hükümetiyle barış görüşmelerini mart ayındaki genel seçimlere kadar durdurduklarını açıkladı

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde faaliyetlerini sürdüren isyancı grupların oluşturduğu Mara Patani koalisyonu, barış görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre koalisyonun barış müzakereleri sorumlusu Şükri Hari, Tayland hükümeti ile ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve diyalog sürecinin, ülkede mart ayında yapılacak genel seçimlerin sonrasına kadar işlemeyeceğini belirtti.

Barış görüşmeleri kapsamında yeni oturum için dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Şükri, Tayland tarafının müzakere sorumlusu General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesinin sorun yarattığını aktardı.

Şükri, "General Udomchai'nin bundan önce diyalog sürecine katılacağı ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çelişmesinden yana hayal kırıklığına uğradık." dedi.

General Udomchai'nin "gizli ajandası olabileceğinden" şüphelendiğini vurgulayan Şükri, Tayland yönetimine, Udomchai'nin yerine daha güvenilir birinin müzakere sorumlusu olarak atanması gerektiği uyarısında bulundu.

General Udomchai, Tayland Başbakanı General Prayut Chan-o-cha tarafından, barış görüşmelerinde hükümet tarafını temsilen atanmıştı.

Ekim ayında Tayland'ı ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, barış görüşmelerinin devamını sağlamak için her türlü yardıma hazır olduğunu belirtmişti.

- Tayland'ın güneyindeki çatışmalar

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde yüz yıldan fazla süren çatışmaların son bulması için 2013'te, Tayland hükümetiyle bağımsızlık yanlısı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) arasında barış görüşmeleri sürecine başlanmıştı.

Dönemin Malezya hükümetinin de aracılık yaptığı görüşmeler, 2014'te General Prayut liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek sürmüştü.

Malezya'daki 6 Mayıs genel seçimlerinde eski Başbakan Necip Rezak'ın seçimleri kaybetmesinin ardından barış görüşmeleri hız kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
güney isyancı grup patani TAYLAND

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