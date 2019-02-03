Tayland'ın güneyinde isyancı gruplar barış görüşmelerini durdurdu

Tayland'ın güneyindeki Patani bölgesinde faaliyetlerini sürdüren isyancı grupların oluşturduğu Mara Patani koalisyonu, barış görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre koalisyonun barış müzakereleri sorumlusu Şükri Hari, Tayland hükümeti ile ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ve diyalog sürecinin, ülkede mart ayında yapılacak genel seçimlerin sonrasına kadar işlemeyeceğini belirtti.

Barış görüşmeleri kapsamında yeni oturum için dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Şükri, Tayland tarafının müzakere sorumlusu General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesinin sorun yarattığını aktardı.

Şükri, "General Udomchai'nin bundan önce diyalog sürecine katılacağı ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çelişmesinden yana hayal kırıklığına uğradık." dedi.

General Udomchai'nin "gizli ajandası olabileceğinden" şüphelendiğini vurgulayan Şükri, Tayland yönetimine, Udomchai'nin yerine daha güvenilir birinin müzakere sorumlusu olarak atanması gerektiği uyarısında bulundu.