HABER

Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 07:18 | Son Güncelleme

Tayland'ın güneyinde isyancılar karakola saldırdı: 15 ölü

Tayland'da, isyancı grupların bir karakola düzenlediği bombalı saldırıda 15 asker yaşamını yitirdi.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Yala eyaletinde isyancılar, bir köydeki askeri karakola bombalı saldırıda bulundu.

Olayın ardından basına konuşan Albay Pramote Prom-in, ilk belirlemelere göre, saldırıda 15 askerin hayatını kaybettiğini, 4 köy korucusunun ağır yaralandığını bildirdi.

İsyancıların saldırıdan sonra takibi zorlaştırmak için yollara tuzaklar da döşediğini belirten Albay Prom-in, "Bu, yakın zamanda yapılan en büyük saldırıydı." dedi.

Tayland'ın güneyindeki Müslüman eyaletlerden Yala, Patani ve Narathiwa'da 2004'ten bu yana isyancılarla ordu güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Atama kararları Resmi Gazete'deAtama kararları Resmi Gazete'de
Polisi alarma geçirdi!Polisi alarma geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güney ölü patani saldırı TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

'Ahmak' polemiği büyüyor! Çok sert sözler

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un abisi de ünlü çıktı

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te yeni şube müdürlüğü kuruldu

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisi alarma geçirdi

Polisi alarma geçirdi!

Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Vücuduna sardığı 2 kilo 50 gram esrarla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.