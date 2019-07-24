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Tayland'ın güneyinde karakola saldırı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:48 | Son Güncelleme

Tayland'ın güneyinde karakola saldırı: 4 ölü

Tayland'ın güneyinde isyancı grupların ordu karakoluna düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Tayland basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Patani bölgesinde ordu karakolundan 5 adet makinalı tüfek çalan militanın, daha sonra karakola ateş açtığı belirtildi.

Kısa süren çatışmada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ölenlerden birinin Tayland ordusuna mensup astsubay, ikisinin Gönüllü Savunma Birliği üyesi asker, bir kişinin de köy sakini olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
patani saldırı TAYLAND terör

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